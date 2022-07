Російський виробник алмазів «Алроса» через санкції хоче виплатити купони з єврооблігацій у рублях — Finance.ua

Російський виробник алмазів «Алроса» через санкції хоче виплатити купони з єврооблігацій у рублях Вчора 20:21 — Фондовий ринок

Найбільший у світі виробник алмазів, підсанкційна російська «Алроса», заявила про намір виплатити купони з євробондів у рублях.

Про це йдеться у заяві на сайті компанії.

«Алроса» заявила, що не змогла розплатитися за боргові зобов’язання в доларах через санкції.

Зазначається, що гроші отримають лише інвестори, права яких враховуються російськими депозитаріями.

«На підставі отриманих реєстрів власників єврооблігацій компанія планує доручити НКО АТ „НРД“ організувати передачу коштів у рахунок виплати купонів за єврооблігаціями, термін виплат яких настав 9 квітня 2022 року та 25 квітня 2022 року, у рублях», — йдеться у повідомленні.

Компанія заявила, що через санкції, накладені на неї і на Alrosa Finance S.A., емітента двох випусків єврооблігацій на $500 млн кожен з термінами погашення у 2024 та 2027 роках, та інших обмежень США, ЄС та Великої Британії вона «технічно не змогла виконати зобов’язання щодо виплати чергових купонів по кожному з випусків».

«Алроса» оголосила про запуск «процедури ідентифікації власників єврооблігацій, права яких враховуються російськими депозитаріями».

«Компанія закликає депонентів російських депозитаріїв, які є власниками єврооблігацій «Алроса» з термінами погашення у 2024 та 2027 роках, звернутися до свого депозитарію для забезпечення передачі необхідної інформації на запит НКО АТ «НРД», — зазначили в компанії.

«Алроса» також зявила, що виплата купонів інвесторам, чиї права враховуються іноземними депозитаріями, наприклад, через Euroclear, Clearstream та DTC, «залишається технічно неможливим внаслідок введених щодо компанії санкційних обмежень».

Вона рекомендувала таким власникам бондів звернутися до регуляторів США та Британії із заявками на видачу ліцензій, які б дозволили компанії та основним платіжним агентам (The Bank of New York Mellon, London Branch) виконати боргові зобов’язання.

За матеріалами:

