Російський Лукойл домовився про продаж НПЗ на Сицилії — Finance.ua

Російський Лукойл домовився про продаж НПЗ на Сицилії Сьогодні 19:45 — Енергетика

Російська нафтогазова компанія Лукойл уклала угоду про продаж нафтопереробного заводу ISAB в Італії групі G.O.I. Energy.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

«Угоду заплановано закрити до кінця березня 2023 року після виконання негайних умов, що включають отримання необхідних погоджень з боку регуляторів, у тому числі уряду Італії», — зазначають у компанії.

НПЗ ISAB, який розташований на острові Сицилія, опинився під загрозою зупинки через набуття чинності 5 грудня шостого пакета санкцій ЄС, який забороняє морські постачання нафти з росії.

«Для забезпечення ефективної роботи комплексу після придбання G.О.І. Energy сформував партнерство з Trafigura, одним із найбільших міжнародних трейдерів нафтою та нафтопродуктами», — заявили в компанії.

ISAB — найбільший нафтопереробний завод в Італії, раніше він купував 30–40% сировини в рф. Лукойл придбав завод у 2008 році, у власності компанії є 49% підприємства. До пандемії COVID-19 обсяг виробництва ISAB становив 10,6 млн т на рік, це 13% загального обсягу переробленої нафти в Італії.

У листопаді Лукойл відмовився від продажу НПЗ американській інвестиційній компанії Crossbridge Energy Partners. Як зазначали джерела Financial Times, росіяни засумнівалися у можливості потенційного покупця надати необхідну суму для угоди.

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