Російський Лукойл домовився про продаж НПЗ на Сицилії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Російський Лукойл домовився про продаж НПЗ на Сицилії

Енергетика
32
Російська нафтогазова компанія Лукойл уклала угоду про продаж нафтопереробного заводу ISAB в Італії групі G.O.I. Energy.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
«Угоду заплановано закрити до кінця березня 2023 року після виконання негайних умов, що включають отримання необхідних погоджень з боку регуляторів, у тому числі уряду Італії», — зазначають у компанії.
НПЗ ISAB, який розташований на острові Сицилія, опинився під загрозою зупинки через набуття чинності 5 грудня шостого пакета санкцій ЄС, який забороняє морські постачання нафти з росії.
«Для забезпечення ефективної роботи комплексу після придбання G.О.І. Energy сформував партнерство з Trafigura, одним із найбільших міжнародних трейдерів нафтою та нафтопродуктами», — заявили в компанії.
ISAB — найбільший нафтопереробний завод в Італії, раніше він купував 30–40% сировини в рф. Лукойл придбав завод у 2008 році, у власності компанії є 49% підприємства. До пандемії COVID-19 обсяг виробництва ISAB становив 10,6 млн т на рік, це 13% загального обсягу переробленої нафти в Італії.
У листопаді Лукойл відмовився від продажу НПЗ американській інвестиційній компанії Crossbridge Energy Partners. Як зазначали джерела Financial Times, росіяни засумнівалися у можливості потенційного покупця надати необхідну суму для угоди.
За матеріалами:
Espreso.tv
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.