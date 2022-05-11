російські хакери намагаються зламати Starlink — Ілон Маск — Finance.ua

російські хакери намагаються зламати Starlink — Ілон Маск

Вчора 14:23 — Фінтех і Картки

російські хакери нарощують зусилля, щоб зламати Starlink.

Про це засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск написав у Twitter.

«Starlink поки що чинить опір спробам російської кібервійни заглушити і зламати (систему Starlink — ред.), але вони нарощують свої зусилля», — написав Маск.

26 лютого міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до Ілона Маску з проханням відправити в Україну станції Starlink для доступу до супутникового інтернету. Той погодився надати обладнання на наступний день. А перші партії станцій супутникового інтернету прибули вже 28 лютого.

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