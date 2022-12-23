росія оцінила, як скоротить видобуток нафти після обмеження цін на неї — Finance.ua

росія оцінила, як скоротить видобуток нафти після обмеження цін на неї Сьогодні 20:23 — Енергетика

москва може скоротити видобуток нафти на 500 тисяч — 700 тисяч барелів на добу у відповідь на обмеження країнами G7 цін на експорт російської нафти.

Про це заявив віцепрем’єр РФ Алєксандр Новак, передає Bloomberg

Раніше президент рф володимир путін заявив, що в понеділок або вівторок (26/27 грудня) він підпише указ про відповідь країни на обмеження ціни. За його словами, це будуть «превентивні заходи», проте що саме — не уточнюється.

Наразі є перші ознаки того, що встановлення верхньої межі ціни на російську нафту, що покликано обмежити нафтові доходи держави-агресора, може перешкоджати потокам. За перший повний тиждень після того, як обмеження вступило в силу 5 грудня разом із забороною ЄС на морський російський імпорт і обмеженнями на страхування, загальні обсяги відвантажень нафти з рф впали на 54%.

Цей чинник дещо тисне на ціни на нафту. Так, нафта WTI з поставкою в лютому подорожчала на 1,1% до 78,31 дол. за барель на ранок п’ятниці, а Brent подорожчала на 0,8% — до 81,66 долара за барель.

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Економічна Правда За матеріалами:

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