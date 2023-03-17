Робота під час повітряної тривоги - роз’яснення омбудсмена — Finance.ua
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Робота під час повітряної тривоги - роз’яснення омбудсмена

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Безпосередньо в трудовому законодавстві немає норми щодо заборони працювати під час повітряної тривоги, не прописана й відповідальність роботодавця, якщо доводиться працювати.
Про це повідомив омбудсмен.
Захист населення, територій та майна від надзвичайних ситуацій, зокрема, воєнного характеру — це функція держави, яка забезпечується заходами цивільного захисту.
Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, інформувати населення про загрозу й виникнення надзвичайних ситуацій — прямий обов’язок місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування в сфері цивільного захисту. Громадяни України мають право на отримання інформації про небезпечні події, що виникли або можуть виникнути.
Для здійснення функцій цивільного захисту держава залучає матеріально-технічні ресурси всіх рівнів. Тому роботодавець зобов’язаний забезпечувати захист своїх працівників, у тому числі під час оповіщення про повітряну тривогу.
Згідно з Кодексом законів про працю України, на всіх підприємствах, в установах, організаціях мають бути створені безпечні й нешкідливі умови праці. Забезпечити їх повинен роботодавець, крім випадків, коли з працівником укладено трудовий договір про дистанційну роботу.
Роботодавець не вправі вимагати від працівника виконувати роботу, що загрожує його життю, а також в умовах, які порушують законодавство про охорону праці.
Працівник же має право відмовитися виконувати доручену роботу, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або людей, які його оточують, і навколишнього середовища.
Роботодавець не повинен нехтувати правилами цивільного захисту. В Кримінальному кодексі передбачена відповідальність, зокрема, за такі злочини, як:
  • порушення вимог про охорону праці;
  • порушення вимог пожежної чи техногенної безпеки;
  • службова недбалість.
Таким чином:
роботодавець зобов’язаний забезпечувати цивільний захист своїх працівників, у тому числі під час оповіщення про повітряну тривогу;
працівник зобов’язаний додержуватись правил цивільного захисту під час повітряної тривоги та евакуюватися в безпечне місце.

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За матеріалами:
Finance.ua
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