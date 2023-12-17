Різдво та Новий рік: чи будуть в Україні додаткові вихідні — Finance.ua

Різдво та Новий рік: чи будуть в Україні додаткові вихідні
Під час війни в Україні скасовано святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю (КЗпП). Через війну додаткових вихідних на Різдво та Новий рік не буде.
Про це повідомляється з посиланням на закон «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».
Різдво (25 грудня) та Новий рік (1 січня) випадають на понеділки, і це будуть звичайні робочі дні.
Ухвалений Верховною Радою у березні 2022 року закон суттєво змінив трудове законодавство, оскільки під час воєнного стану запроваджуються обмеження прав і свобод людини та громадянина, передбачених Конституцією. Законом скасовано усі святкові дні.
За даними опитування КМІС, у 2023 році більшість населення України (близько 70%) святкує Великдень та Різдво Христове як найбільш популярні свята, далі йдуть День Незалежності України (63%) та День захисників та захисниць України (54%).
Новий рік, який урочисто відзначають у всьому світі і який усі роки ділив перше місце з Різдвом Христовим та Великоднем, зараз лише на п’ятому місці (52%).
Зміна календаря
В Україні з цього року святковим днем є лише Різдво 25 грудня, тоді як раніше воно відзначалося двічі (також 7 січня).
Крім того, Рада встановила на 15 липня — День Української державності (замість 28 липня), коли вшановується пам’ять святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого, на 1 жовтня — День захисників та захисниць України (замість 14 жовтня): пов’язано з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці.
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