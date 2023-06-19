Renault презентувала захищений від кібератак електромобіль — Finance.ua

Renault презентувала захищений від кібератак електромобіль
Автовиробник представив новий концепт-кар. Він створений для того, щоб продемонструвати досягнення у сфері енергоефективності та біометрії.
Модель створювалася в рамках співпраці одразу з п’ятьма французькими групами. Вона отримала назву H1st Vision та була зібрана на базі Renault Scenic. Вистава пройшла в Парижі.
Новий концепт-кар оснащений двонаправленою технологією заряджання, а також близько 20 сучасними функціями. Концепт-кар, показаний на VivaTech, було зібрано за шість місяців приблизно 100 інженерами.
До речі, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ (автоцивілку) за 15 хвилин на нашому порталі: Автоцивілка онлайн на Finance.ua🚙
Поділитися новиною