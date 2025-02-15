Renault представив оновлений Koleos 2025: що змінилося (фото) — Finance.ua
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Renault представив оновлений Koleos 2025: що змінилося (фото)

Технології&Авто
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Renault представив оновлений Koleos 2025: що змінилося (фото)
Renault представив оновлений Koleos 2025: що змінилося (фото), Фото: Renault
Renault презентували третє покоління Koleos, проте і його попередник залишається у виробництві. Мало того, його вирішили модернізувати.
Про це повідомляється на офіційному сайті французького автовиробника.
Новий Renault Koleos презентували в Аргентині. Саме там стартують його продажі за ціною від 44,25 млн песо ($42 000), а пізніше оновлена модель з’явиться і в низці інших країн.
Фото: Renault
Фото: Renault
Кросовер Renault Koleos 2025 пізнається за зміненою передньою частиною. Його радіаторна решітка стала ширшою і позбулася хрому.
Крім того, встановлено новий бампер зі збільшеним повітрозабірником і свіжі 18-дюймові диски.
Салон Renault Koleos 2025 не зазнав змін, проте розширене оснащення авто.
Фото: Renault
Фото: Renault
Кросовер пропонують в одній багатій комплектації з діодними фарами, шкіряним салоном, 8,7-дюймовим тачскріном, двохзонним клімат-контролем, круїз-контролем, камерою, електроприводом багажника, підігрівом сидінь та керма, а також системою моніторингу «сліпих» зон.
Фото: Renault
Фото: Renault
Оновлений кросовер Renault Koleos 2025 доступний лише з 2,5-літровою бензиновою четвіркою на 170 к. с. і варіатором. Модель пропонують виключно з повним приводом.
За матеріалами:
Фокус
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