Регулятор PlayCity оштрафував ФК «Шахтар» на понад 5 млн грн через рекламу азартних ігор Сьогодні 09:28

«Шахтар» має три місяці на добровільне перерахування коштів до державного бюджету

Державне агентство PlayCity застосувало фінансові санкції до футбольного клубу «Шахтар» Донецьк за недотримання норм законодавства щодо реклами азартних ігор.

Про це повідомляє пресслужба PlayCity.

Сума штрафу

Загальна сума штрафу, затверджена рішенням від 14 квітня 2026 року, становить 5 188 200 гривень.

Підставою для покарання стала публікація на офіційному сайті футбольного клубу, де бренд організатора азартних ігор рекламувався за участю осіб, які не досягли 21 року, що суворо заборонено українським правом.

Терміни сплати штрафу

Згідно з установленим порядком, «Шахтар» має три місяці на добровільне перерахування коштів до державного бюджету. У цей же термін клуб зберігає право на апеляційне оскарження постанови в судовому порядку.

Якщо футбольний клуб не сплатить борг або не подасть скаргу у визначений час, справу буде спрямовано до виконавчої служби для примусового стягнення штрафу.

У лютому 2026 року аналогічне стягнення за подібні рекламні правопорушення було накладено на ФК «Динамо» Київ.

