Регулятор оштрафував ще один обленерго через порушення графіків відключення світла — Finance.ua

Регулятор оштрафував ще один обленерго через порушення графіків відключення світла Сьогодні 06:24 — Енергетика

Регулятор оштрафував ще один обленерго через порушення графіків відключення світла

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), наклала штрафні санкції на АТ «Полтаваобленерго» за численні порушення при складанні та застосуванні графіків відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП

Зазначається, що 21 лютого на своєму засіданні НКРЕКП розглянула питання про підсумки позапланових виїзних перевірок АТ «Полтаваобленерго» та ПРАТ «Волиньобленерго».

За результатами перевірок регулятор виніс рішення застосувати до АТ «Полтаваобленерго» санкцію у вигляді штрафу у розмірі 85 тис. грн за численні порушення при складанні та застосуванні графіків відключення електроенергії споживачам.

Разом з тим, НКРЕКП вирішила застерегти ПРАТ «Волиньобленерго» щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

При цьому комісія відзначає покращення ситуації з електропостачанням в цілому по Україні через бездефіцитний баланс в енергосистемі.

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Укрінформ За матеріалами:

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