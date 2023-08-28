Реформа системи управління відходами: у Міндовкілля роз’яснили, яких змін очікувати підприємцям — Finance.ua

Реформа системи управління відходами: у Міндовкілля роз’яснили, яких змін очікувати підприємцям Сьогодні 07:14 — Казна та Політика

Реформа системи управління відходами: у Міндовкілля роз’яснили, яких змін очікувати підприємцям

У Міндовкілля радять бізнесу вже зараз готуватися до нововведень у рамках прийнятого закону «Про управління відходами».

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

«Наразі триває підготовка необхідної нормативно-правової бази, яка запустить механізми закону в дію, тому кожен підприємець може вже зараз проаналізувати свою діяльність в розрізі вимог нового закону, переглянути технологічні регламенти», — зазначила директорка департаменту цифрової трансформації та електронних публічних послуг Міндовкілля Євгенія Попович.

Перші кроки: що підприємці можуть зробити вже зараз:

провести класифікацію своїх відходів за новим так званим List of Waste, тобто Національним переліком відходів. Проєкт цього документа вже є в загальному доступі та має бути затверджений найближчим часом;

визначити, чи відходи належать до безпечних або небезпечних. За необхідності провести необхідні лабораторні аналізи згідно з встановленою процедурою;

зрозуміти, які операції з відходами виконуватиме підприємство за новим законодавством;

підготувати документи для отримання дозволів на здійснення таких операцій. Перелік таких документів прописаний у законі;

щодо небезпечних відходів потрібно врахувати: обробляти такі відходи за новими правилами може лише підприємство, яке має ліцензію на комплекс операцій, тобто в тому числі виконує рециклінг або видалення. Тож варто завчасно подбати про отримання ліцензій;

якщо підприємці збирають і перевозять небезпечні відходи в інші країни, вони мусять також отримати на це ліцензію.

Для полегшення процедур, які потрібно буде пройти підприємцям за новими правилами, буде впроваджено цифрові інструменти.

Що буде доступно для підприємств на єдиній онлайн-платформі ЕкоСистема:

кабінет суб'єкта господарювання;

інформаційна система управління відходами, через яку здійснюватимуть облік відходів, відстежуватимуть усі дії з відходами, генеруватимуть звітність.

Що можна буде зробити на онлайн-платформі:

подати документи та отримати ліцензії;

онлайн оформити дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів;

отримати висновок на транскордонне перевезення відходів;

автоматично згенерувати декларацію про відходи. Підприємству залишиться лише перевірити сформований файл та підписати його. Така звітність системою надсилатиметься і до Державної служби статистики України тощо.

Нагадаємо, Закон України «Про управління відходами» набув чинності 9 липня 2023 року.

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