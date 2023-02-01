«Райффайзен» у 2022 році сплатив до російського бюджету понад 550 млн євро — Finance.ua

«Райффайзен» у 2022 році сплатив до російського бюджету понад 550 млн євро Сьогодні 17:15 — Фондовий ринок

«Райффайзен» у 2022 році сплатив до російського бюджету понад 550 млн євро

Російська «дочка» австрійського «Райффайзен Банк Інтернаціональ», який продовжує працювати в рф, у 2022 заплатила до російського бюджету 559 млн євро, що у 4,8 раза більше, ніж за весь 2021 рік.

Про це свідчить фінансова звітність « Райффайзен Банк Інтернаціональ», опублікована на сайті RBI, пише Економічна правда.

Чому сума зросла

Збільшення суми податку на прибуток, який австрійський банк перерахував до бюджету країни-агресора, пов’язана зі зростанням прибутків його російської «дочки». Так, за даними звітності, у 2022 році російський «Райффайзен» отримав 2,06 млрд євро прибутку, що у 4,34 раза більше, ніж у 2021 році.

Як свідчать дані звітності, більшість доходів російського «Райффайзену» склали комісійні. Загалом таким чином банк заробив трохи більше 2 млрд євро. Для порівняння, у 2021 році комісійні доходи банку складали лише 420 млн євро. Процентні доходи російської «дочки» RBI у 2022 році склали 1,53 млрд євро (проти 744 млн євро роком раніше).

Раніше у головному офісі RBI у відповідь на запит ЕП пояснили, що зростання прибутковості їхньої російської «дочки» пов’язане з підвищенням курсу російського рубля та комісійними доходами, які виникли через валютні обмеження, запроваджені у росії.

Крім доходів, російський «Райффайзен Банк» збільшив ще й витрати, зокрема на підтримку персоналу. Вони зросли у понад 2 рази: з 259 млн євро у 2021 році до 533 млн євро у 2022 році.

Загалом, російська «дочка» забезпечила 54% всього чистого прибутку «Райффайзен Банк Інтернаціональ» за 2022 рік та стала найприбутковішим бізнесом австрійської фінансової групи.

Раніше ЗМІ повідомляли, що австрійський «Райффайзен Банк Інтернаціональ» не лише продовжує працювати на російському ринку, але й надає мобілізованим росіянам кредитні канікули.

Також банк використовує назви незаконно окупованих росією українських територій у своїх офіційних документах, а війну рф проти України називає «спеціальною воєнною операцією».

Економічна Правда За матеріалами:

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