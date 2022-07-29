Раді пропонують продовжити пільгу з ПДВ для IT на 5 років — Finance.ua

Раді пропонують продовжити пільгу з ПДВ для IT на 5 років Вчора 12:26 — Особисті фінанси

Раді пропонують продовжити пільгу з ПДВ для IT на 5 років

Група народних депутатів із фракцій монобільшості та опозиції зареєструвала у Верховній Раді законопроект № 7611, яким пропонується пролонгація звільнення від ПДВ програмної продукції.

Що саме пропонують? Законопроектом пропонується внести зміни до пункту 26-1 Підрозділу 2 Розділу ХХ Податкового кодексу та передбачити, що тимчасово, з 1 січня 2013 року по 1 січня 2028 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання програмної продукції, а також операції з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті відповідно до абзаців другого — сьомого підпункту 14.1.225 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу.

Наразі термін дії зазначеної пільги спливає у 2023 році.

Як зазначається в пояснювальній записці, «повернення ПДВ в умовах, коли на вході більшості ІТ-проектів лише витрати на зарплату та оренду приміщень (податковий кредит мінімальний), а на виході — нематеріальний актив та послуги, робить 20-відсотковий податок прямим податком з обороту, що значно знизить конкретність українського продукту».

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