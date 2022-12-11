Рада ЄС погодила допомогу Україні в розмірі €18 мільярдів — Finance.ua

Рада ЄС погодила допомогу Україні в розмірі €18 мільярдів Сьогодні 10:14 — Казна та Політика

Рада ЄС погодила допомогу Україні в розмірі €18 мільярдів

Рада ЄС досягла згоди щодо законодавчого пакету, який дозволить ЄС фінансово допомагати Україні протягом 2023 року на суму 18 мільярдів євро.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС

Пропозиція була ухвалена Радою ЄС 10 грудня за допомогою письмової процедури і буде подана до Європейського парламенту для можливого ухвалення наступного тижня.

«Україна може розраховувати на ЄС. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, в тому числі й фінансово, скільки буде потрібно. Законодавство, яке ми ухвалили, означає, що Україна може розраховувати на регулярну фінансову допомогу від ЄС протягом усього 2023 року», — заявив міністр фінансів Чехії Збинєк Станюра.

Пакет передбачає структурне рішення для фінансової підтримки України в 2023 році.

«Сума позики Україні в 2023 році становитиме 18 мільярдів євро з пільговим періодом на 10 років. Держави-члени покриватимуть основну частину процентних витрат за рахунок зовнішніх цільових доходів. Гарантії для цих запозичень нададуть або бюджет ЄС, або країни-члени», — йдеться в документі.

Надання короткострокової фінансової допомоги буде спрямоване на фінансування негайних потреб України, відновлення критичної інфраструктури та початкової підтримки сталого післявоєнного відновлення з метою підтримки України на її шляху до європейської інтеграції.

Нагадаємо, Рада ЄС 6 грудня не змогла ухвалити повний пакет із трьох документів, необхідних для надання Україні макрофінансової допомоги «+» від ЄС в обсязі 18 мільярдів євро у 2023 році.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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