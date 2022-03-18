Рада скасувала штрафні санкції за прострочення за споживчими кредитами — Finance.ua
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Рада скасувала штрафні санкції за прострочення за споживчими кредитами

Вчора 15:50Кредит&Депозит
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Верховна Рада на час воєнного стану скасувала штрафні санкції за несвоєчасні виплати за споживчими кредитами.
Це передбачено ухваленим парламентом законопроєктом № 7137-д, який підтримали 340 депутатів.
Що передбачає документ? Згідно з проєктом закону, у період дії в Україні воєнного стану та у 30-денний строк після дня його завершення або скасування, у разі несвоєчасної сплати чергового платежу за кредитом, споживач звільняється від відповідальності перед кредитодавцем за таке прострочення.
Зазначається, що в разі прострочки в час воєнного стану споживач не сплачує пеню та інші штрафіні санкції, передбачені договором.
Також забороняється збільшення процентної ставки за користування кредитом з причин, інших ніж передбачені частиною четвертою статті 1056-1 Цивільного кодексу (застосування змінної процентної ставки), у разі невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит у період, зазначений у цьому пункті.
Також парламентарі визначили, що неустойка (штраф, пеня) та інші платежі, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит, нараховані включно з 24.02.2022 року за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) за таким договором, підлягають списанню кредитодавцем.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Судебно-юридична газета
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