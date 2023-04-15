Рада планує спростити умови виробництва вина та крафтових алкогольних напоїв — Finance.ua
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Рада планує спростити умови виробництва вина та крафтових алкогольних напоїв

Казна та Політика
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Верховна Рада на засіданні 11 квітня прийняла у першому читанні законопроєкти, які спрямовані на підтримку малих виробників крафтових спиртних напоїв та виноробів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Зазначається, що парламент ухвалив за основу законопроєкти «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов виробництва дистилятів суб’єктами малого підприємництва» (№ 5762) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку виробництва виноробної продукції та спрощення господарської діяльності малих виробництв виноробної продукції» (№ 9030).
Законопроєкт № 5762: пропонує визнати малими виробниками дистилятів суб’єктів господарювання, що виробляють спиртові дистиляти та спиртні напої з власних дистилятів, спрощує отримання ліцензії на виробництво та знижує її вартість. Крім цього, документ узгоджує норми законодавства щодо ліцензування виробництва та продажу спиртових дистилятів та виключає положення щодо обов’язкової сертифікації спирту, дистилятів, біоетанолу і тютюнових виробів.
Законопроєкт № 9030 стосується малих виноробів. Він пропонує скасувати низку бюрократичних процедур та обмежень, в тому числі ліцензії на здійснення діяльності з виробництва алкогольних напоїв. Натомість пропонується створити реєстр малих виробництв виноробної продукції. Також передбачається зменшення вимог до матеріально-технічної бази малих виробництв та спрощення процедури звітності.
Як повідомлялося, законопроєкт № 5762 зареєстровано у Верховній Раді України 14 липня 2021 року. Законопроєкт № 9030 було зареєстровано 17 лютого 2023 року.
За матеріалами:
Укрінформ
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