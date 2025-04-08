путін підписав закон, який дозволяє залучати до роботи підлітків у вихідні дні та під час канікул — Finance.ua

путін підписав закон, який дозволяє залучати до роботи підлітків у вихідні дні та під час канікул Сьогодні 18:33

У росії дозволили роботодавцям офіційно залучати до роботи підлітків у вихідні та неробочі дні під час канікул.

Як передає Укрінформ, про це Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України повідомляє у Фейсбуці.

Очільник Кремля підписав закон, який дозволяє роботодавцям залучати до роботи підлітків віком 14−18 років у вихідні та неробочі дні під час канікул.

Підлітки зможуть офіційно працювати, але виключно за направленням державної служби зайнятості та у складі так званих «студентських загонів, молодіжних і дитячих об’єднань, що користуються державною підтримкою».

Як підкреслили в ЦПД, такими рішеннями Кремль одночасно намагається вирішити гостру проблему нестачі працівників робочих спеціальностей, передусім на підприємствах ВПК, що виникла внаслідок повномасштабної війни проти України, та посилити ідеологічну обробку підлітків, адже їхня робота буде можлива виключно під контролем держави.

Попри твердження російської пропаганди про «успіхи економіки рф», ситуація погіршується, зокрема через «кадровий голод», що змушує владу росії стимулювати залучення дитячої праці, наголосили в ЦПД.

Укрінформ За матеріалами:

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