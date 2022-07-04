ПУМБ знижує комісію зі зняття коштів з дебетних карток за кордоном — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ ПУМБ знижує комісію зі зняття коштів з дебетних карток за кордоном Вчора 14:49 — Фінтех і Картки

Перший Український Міжнародний Банк ( ПУМБ ) зменшує комісію за зняття коштів з дебетних карток закордоном.

З 1 липня комісія за зняття коштів з дебетових карток в банкоматах за кордоном становитиме 1%+1 дол. США за курсом НБУ на дату оплати комісії (раніше комісія була вищою і становила 1.5% +4 дол.США).

«Ми розуміємо потреби наших клієнтів, які знаходяться за кордоном і допомагаємо вирішувати щоденні фінансові задачі та потреби українців за кордоном. Тож, власники дебетових карток ПУМБ, які знімають кошти за кордоном, сплачуватимуть значно меншу комісію. Ще одним важливим кроком на зустріч нашим клієнтам стало подовження терміну дії карток ПУМБ до кінця 2022 року», — коментує Анастасія Ранчева, керівниця управління пасивних продуктів роздрібного бізнесу ПУМБ.

Нагадуємо, що згідно з Постановою НБУ № 102, з 21 травня встановлені нові щомісячні ліміти на зняття готівки за кордоном з гривневих рахунків, відкритих в українських банках.

З гривневого рахунку:

протягом місяця можна зняти до 50 тис грн готівкою;

ліміт діє з 1-го по 30-те число. Тобто, якщо в травні ви вже зняли готівку в еквіваленті 50 тис грн або більше, в поточному місяці більше зняти не можна;

ліміт діє на зняття готівки, а не на розрахунки карткою;

З рахунків в іноземній валюті: протягом одного дня можна зняти до 100 тисяч грн готівкою, але не більше 600 тис грн в місяць;

Ліміти на зняття готівкових коштів у банкоматах на теріторії України — до до 100 тис грн готівкою, але не більше 600 тис грн в місяць. Зняття коштів з картки всеКАРТА в будь-якому банкоматі Україні - без комісії.

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