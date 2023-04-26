ПУМБ увійшов у ТОП-50 найкращих роботодавців військового часу за версією Forbes — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ ПУМБ увійшов у ТОП-50 найкращих роботодавців військового часу за версією Forbes Сьогодні 13:10 — Фондовий ринок

ПУМБ увійшов у ТОП-50 найкращих роботодавців військового часу за версією Forbes

Видання Forbes та сайт пошуку роботи Work.ua втретє відзначили найкращих роботодавців країни . ПУМБ утримав своє місце у ТОП-50 та зайняв першу позицію серед 5 банків.

Рейтинг роботодавців було складено на основі анкет, які анонімно заповнювали працівники українських компаній. Загалом було отримано понад 28 000 анкет. Цьогорічний рейтинг виявився наймасштабнішим за всю історію рейтингів роботодавців від Forbes Ukraine.

Загальна оцінка роботодавця складалась з 31 показників, об’єднаних у дев’ять критеріїв. Серед них — бренд роботодавця (20 балів), винагорода (20), умови праці (15), соцпакет (10), інформаційна відкритість (10), відчуття захисту (5), можливості для розвитку (5), інші фактори (5) та внесок у перемогу (10 балів. Оцінка за цей критерій була сформована з двох складових рівної ваги — оцінок внеску в перемогу співробітниками компанії та експертами). Гравці ринку праці, співробітники та незалежні експерти високо оцінили бренд роботодавця ПУМБ , вклад банку у перемогу та всебічну підтримку персоналу під час війни. Цьогоріч зі 100 можливих балів ПУМБ отримав 69.

З перших днів війни в пріоритеті роботи банку — збереження бізнесу, клієнтів та команди, а також допомога українським захисникам. Так, ПУМБ інвестував у підтримку співробітників понад 147 млн грн. Банк надає матеріальну допомогу у разі втрати чи пошкодженні житла, поранення працівників та загибелі членів їхніх родин унаслідок бойових дій, у разі виїзду родин з окупованих територій. Також, банк працевлаштував в інші підрозділи 140 співробітників з відділень на тимчасово окупованих територіях та із зон активних бойових дій, а понад 100 співробітників пройшли перекваліфікацію та працюють в інших підрозділах банку. Було створено Фонд допомоги мобілізованим співробітникам ПУМБ, Координаційний центр із розселення працівників, закуплено бронежилети та реалізовано інші ініціативи, які допомогли та продовжують допомогати і мобілізованим, і релокованим співробітникам банку. 40% броньованих машин ПУМБ захищають країну та доставляють гуманітарну допомогу.

«Минулий рік був надскладним для країни, і ПУМБ не є виключенням. У фокусі уваги нашого банку — людина, тож ми робили усе аби зберегти робочі місця, життя та здоров’я наших колег. Я вдячна команді ПУМБ за надзусилля — зазначила Тетяна Костюченко, заступниця Голови Правління по роботі з персоналом ПУМБ. — ПУМБ вже третій рік поспіль займає високі позиції у рейтингу роботодавців України і є лідером серед банків країни. Це найкраще підтвердження ефективності нашої стратегії».

Окрім цього, ПУМБ є фінансовим партнером багатьох благодійних фондів, які сьогодні забезпечують українських воїнів та волонтерів. ПУМБ приймає перекази без комісії на рахунки благодійних фондів для підтримки ЗСУ, ТрО та волонтерів у всіх дистанційних каналах та працюючих відділеннях. Також, банк запустив власний соціальний проект «Ми однієї крові» . Мета проєкту — фінансування ініціатив з донорства крові, закупівля кровоспинних засобів для ЗСУ, допомога знекровленій економіці країни та підтримка патріотичного українського арту.

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