ПУМБ доставляє картки по всьому світу — Finance.ua
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ПУМБ доставляє картки по всьому світу

Фінтех і Картки
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ПУМБ доставляє картки по всьому світу
ПУМБ доставляє картки по всьому світу
Чудова новина для наших співвітчизників, що зараз перебувають закордоном. ПУМБ пропонує новий та зручний сервіс — доставка карток за межі країни. Якщо ви зараз не в Україні, але маєте потребу у банківській карті, ви можете легко замовити її через мобільний застосунок ПУМБ Online. Як замовити картку від ПУМБ закордоном? Дуже просто! Для замовлення картки необхідно лише написати у чат ПУМБ Online та вказати адресу доставки. Надійний партнер з доставки — Укрпошта, яка виконає доставку пластикової картки у будь-яку країну світу (окрім рб та рф) протягом 10−30 днів.
Більше того, навіть якщо ви не є клієнтом ПУМБ, ви можете у декілька кліків зареєструватись в онлайн застосунку та замовити пластикову картку всеКАРТА у будь-який куточок планети.
Скільки це коштує? Сплатити треба лише за послугу доставку картки, яка становить 200 грн, незалежно від відстані пересилки. Також вам не треба турбуватись про спосіб оплати доставки — необхідна сума буде автоматично списана з поточного рахунку ПУМБ під час замовлення картки. Тож, замовляйте картку всеКАРТА від ПУМБ де б ви не знаходились, а ми потурбуємось, щоб ви отримали її у найкоротші строки. Детальну інформацію щодо тарифів та умов користування карткою ви можете подивитись на нашому сайті.
За матеріалами:
ПУМБ
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