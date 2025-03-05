Привласнили 5 млн грн клієнтів: на Львівщині судитимуть організовану злочинну групу банкірів — Finance.ua

Привласнили 5 млн грн клієнтів: на Львівщині судитимуть організовану злочинну групу банкірів Сьогодні 11:44 — Кримінал

Привласнили 5 млн грн клієнтів: на Львівщині судитимуть організовану злочинну групу банкірів

Кіберполіцейські та слідчі Львівської області викрили працівників одного з банків в отриманні несанкціонованого доступу до рахунків певної категорії клієнтів з метою привласнення їхніх коштів.

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт направлено до суду. Обвинуваченим загрожує до 6 років позбавлення волі.

Про це пише Департамент кіберполіції Національної поліції України

Кіберполіцейські Львівщини спільно зі слідчими СУ ГУНП області та Управлінням СБУ в регіоні за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури у січні цього року викрили працівників одного з українських банків у протиправному заволодінні коштами клієнтів упродовж 2023−2024 років.

Володіючи даними клієнтів, які могли залишитися на тимчасово окупованих територіях, працівники банківської установи за вказівкою керівника відділення змінювали фінансові номери громадян на підконтрольні та здійснювали перевипуск банківських карток

У подальшому фігуранти, розподіливши між собою злочинні ролі, привласнювали чужі заощадження за допомогою терміналів самообслуговування або POS-терміналів, розміщених у відділенні банку.

Встановлено, що в такий спосіб члени організованого злочинного угруповання отримали доступ до рахунків 47 громадян. Загальна сума завданих збитків перевищує 5 млн грн.

Правоохоронці провели низку обшуків за місцями проживання та реєстрації фігурантів. Вилучено банківські карти, мобільні телефони, а також чорнові записи з конфіденційною фінансовою інформацією про клієнтів банку, по рахунках яких проведено несанкціоновані фінансові операції.

Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування та відповідно до розподілу ролей направили до суду обвинувальні акти стосовно організатора схеми, виконавця та пособника ч. 1, 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Обвинуваченим загрожує до 6 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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