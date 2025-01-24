Привласнили 2,2 млн грн на ремонт ліцею та шкільних укриттів: викрили злочинців — Finance.ua

Привласнили 2,2 млн грн на ремонт ліцею та шкільних укриттів: викрили злочинців Сьогодні 16:45 — Кримінал

Привласнили 2,2 млн грн на ремонт ліцею та шкільних укриттів: викрили злочинців

Поліцейські викрили організовану злочинну групу на чолі з посадовцями КМДА, які привласнили 2,2 млн грн на ремонт ліцею та шкільних укриттів.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Для оборудки з бюджетними коштами купували необхідні для виконання ремонтних робіт матеріали та обладнання за завищеними цінами через фізичну особу-підприємця — одного із працівників фірми-підрядника.

Надалі під час проведення запланованих робіт фігуранти внесли до звітної документації неправдиві дані щодо вартості використаних будівельних матеріалів, обсягів робіт та їх якості.

Серед фігурантів — заступник директора та начальник відділу одного з Департаментів КМДА, заступник директора спеціалізованого навчального закладу, а також очільник будівельної компанії та його підлеглі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.