Привласнили 2,2 млн грн на ремонт ліцею та шкільних укриттів: викрили злочинців — Finance.ua
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Привласнили 2,2 млн грн на ремонт ліцею та шкільних укриттів: викрили злочинців

Кримінал
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Привласнили 2,2 млн грн на ремонт ліцею та шкільних укриттів: викрили злочинців
Привласнили 2,2 млн грн на ремонт ліцею та шкільних укриттів: викрили злочинців
Поліцейські викрили організовану злочинну групу на чолі з посадовцями КМДА, які привласнили 2,2 млн грн на ремонт ліцею та шкільних укриттів.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Для оборудки з бюджетними коштами купували необхідні для виконання ремонтних робіт матеріали та обладнання за завищеними цінами через фізичну особу-підприємця — одного із працівників фірми-підрядника.
Надалі під час проведення запланованих робіт фігуранти внесли до звітної документації неправдиві дані щодо вартості використаних будівельних матеріалів, обсягів робіт та їх якості.
Серед фігурантів — заступник директора та начальник відділу одного з Департаментів КМДА, заступник директора спеціалізованого навчального закладу, а також очільник будівельної компанії та його підлеглі.
За матеріалами:
Finance.ua
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