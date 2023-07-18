Приватизація: на аукціон виставлено Полтавський КХП — Finance.ua

Приватизація: на аукціон виставлено Полтавський КХП Сьогодні 15:28 — Фондовий ринок

Фонд державного майна України оголосив про проведення аукціону на приватизацію єдиного майнового комплексу ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів».

Відповідне оголошення розміщено в системі «Prozorro.Продажі», передає АПК-Інформ

В оголошенні зазначається, що загальна кількість об'єктів нерухомості та споруд — 168 об'єктів загальною площею майже 75 тис. м. Загальна площа земельних ділянок становить 28,31 тис. га (5 земельних ділянок на праві постійного користування). На балансі КХП обліковуються 22 одиниці транспортних засобів та спецтехніки.

«ДП „Полтавський комбінат хлібопродуктів“ також має відокремлений структурний підрозділ — філію „Хлібна база № 88“», — вказується у оголошенні.

Стартова ціна підприємства складає майже 24,338 млн грн (без ПДВ), розмір гарантійного внеску — 20% від вартості, або 4,868 млн грн.

Аукціон, проведення якого заплановано на 3 серпня поточного року, пройде за «англійскою системою» (на підвищення). Заявки на участь приймаються з 12 липня по 2 серпня.

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