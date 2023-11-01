ПриватБанк запустив в Одесі пільговий мобільний проїзний для школярів та студентів — Finance.ua

ПриватБанк запустив в Одесі пільговий мобільний проїзний для школярів та студентів
Відсьогодні одесити мають можливість придбати онлайн проїзні квитки на міський транспорт для школярів та студентів. ПриватБанк та КП «Одесміськелектротранс» запустили продаж пільгових проїзних квитків через QR-код у комунальному транспорті Одеси.
Як повідомив Олексій Цимбалюк, керівник Південного макрорегіонального управління ПриватБанку, такі проїзні квитки дійсні протягом календарного місяця і придбати їх можна, скануючи QR-код, розміщений у всіх видах міського транспорту.
Відтак одесити можуть оплатити разовий квиток чи обрати придбання пільгового проїзного навіть під час поїздки, скориставшись Приват24 і власним смартфоном.
Пільгові проїзні дійсні лише при пред’явленні студентського чи учнівського квитка.
При скануванні QR, в меню «Міський транспорт» у вкладці «Проїзні», відкрита можливість вибору та оплати необхідного проїзного:
можна обрати за видом транспорту, періодом користування та видом квитка.
Учнівський проїзний на трамвай чи тролейбус коштуватиме 60 грн, на трамвай і тролейбус — 80 грн,
студенти купуватимуть пільгові проїзні на трамвай чи тролейбус за 120 грн та на обидва види транспорту — 170 грн.
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