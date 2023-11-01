ПриватБанк запустив в Одесі пільговий мобільний проїзний для школярів та студентів — Finance.ua

ПриватБанк запустив в Одесі пільговий мобільний проїзний для школярів та студентів Сьогодні 14:44 — Фондовий ринок

Відсьогодні одесити мають можливість придбати онлайн проїзні квитки на міський транспорт для школярів та студентів. ПриватБанк та КП «Одесміськелектротранс» запустили продаж пільгових проїзних квитків через QR-код у комунальному транспорті Одеси.

Як повідомив Олексій Цимбалюк, керівник Південного макрорегіонального управління ПриватБанку, такі проїзні квитки дійсні протягом календарного місяця і придбати їх можна, скануючи QR-код, розміщений у всіх видах міського транспорту.

Відтак одесити можуть оплатити разовий квиток чи обрати придбання пільгового проїзного навіть під час поїздки, скориставшись Приват24 і власним смартфоном.

Пільгові проїзні дійсні лише при пред’явленні студентського чи учнівського квитка.

При скануванні QR, в меню «Міський транспорт» у вкладці «Проїзні», відкрита можливість вибору та оплати необхідного проїзного:

можна обрати за видом транспорту, періодом користування та видом квитка.

Учнівський проїзний на трамвай чи тролейбус коштуватиме 60 грн, на трамвай і тролейбус — 80 грн,

студенти купуватимуть пільгові проїзні на трамвай чи тролейбус за 120 грн та на обидва види транспорту — 170 грн.

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