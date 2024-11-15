Придбання нерухомості за криптовалюту, яка попередньо не була задекларована: особливості угоди та ризики — Finance.ua

Придбання нерухомості за криптовалюту, яка попередньо не була задекларована: особливості угоди та ризики Вчора 16:15 — Криптовалюта

Придбання нерухомості за криптовалюту, яка попередньо не була задекларована: особливості угоди та ризики

Придбання нерухомості за криптовалюту, яка попередньо не була задекларована. Про це ми детально розповідаємо у статті:

Приклад

Хтось натрейдив собі суттєвий обсяг крипти, хоче за неї купити квартиру. Припустимо, в Іспанії. Але «гроші» його офіційно ніде не задекларовані.

Що робити? І тут ніякої проблеми нема (якщо поруч xРaid, звичайно).

Щоб підтвердити отримання доходу, вистачить інформації про трейдинг. Можна подивитися, що клієнт, наприклад, завів на конкретну платформу 10 тис. вистачить інформації про трейдинг. Можна подивитися, що клієнт, наприклад, завів на конкретну платформу 10 тис. USDT , а з неї ж згодом вивів 500 тис. USDT. Цього цілком вистачить, щоб провести обмін та потім придбати вподобану квартиру.

Треба врегулювати лише всі питання щодо сплати податків. Якщо людина заводить на біржу 10 тис. USDT, а виводить 500 тис. USDT, це є отриманням доходу та підлягає сплаті податків в тій країні, податковим резидентом якої вона є.

До речі, інколи з метою економії на податках створюють окремо фірми в тих країнах, де розміри податків на крипту мінімізовані.

В цьому напрямку краще користуватися підтримкою фахівців, бо є багато нюансів й важливо попередити всі можливі нюанси.

Ще одна порада всім тим, хто наразі має «криптозапаси». Є висока можливість, що за півроку-рік максимум весь криптосектор буде під суворим наглядом. Стане складніше пояснювати походження крипти, складніше проводити перекази та здійснювати угоди.

Наприклад, ходять розмови, що для українців загалом виведення коштів у Європу буде можливим лише за умови наявності європейського резидентства.

Звичайно, якось роботи будуть здійснюватися й за таких умов. Можливо, будуть випускатися картки . Можливо, відкриватимуться окремі рахунки. Але то в майбутньому.

Які ризики існують для українців, які планують купити нерухомість за криптовалюту

Для українців ризики полягають лише в коливаннях курсу криптовалют, бо це може вплинути на кінцеву вартість угоди.

Також існують ризики з можливими змінами в законодавстві. Якщо, наприклад, буде запроваджене обов’язкове декларування криптоактивів, або будуть введені нові податки на їх використання.

Також слід розуміти, що в деяких інших країнах можуть існувати обмеження чи додаткові вимоги для здійснення такого формату угод. Тому тут потрібен ретельний юридичний аналіз.

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