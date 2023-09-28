Придбані за гроші донорів United24 реанімобілі надійдуть до 5 областей — Finance.ua

Придбані за гроші донорів United24 реанімобілі надійдуть до 5 областей Сьогодні 07:31

Медики п’яти українських областей отримають 15 автомобілів швидкої медичної допомоги: їх придбали за кошти, зібрані в межах ініціативи United24.

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Зазначається, що швидкі типу C отримають центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Київської, Черкаської, Львівської, Волинської та Чернівецької областей. Ціна кожного з авто становить 2 млн 600 тис. гривень.

Реанімобілі обладнані кисневими балонами, кардіомоніторами, дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами штучної вентиляції легень.

«Реанімобіль типу „С“ — це, можна сказати, реанімація на колесах. Отож, ще більше українців зможуть отримати екстрену медичну допомогу, а медичні працівники матимуть змогу швидко довезти пацієнтів до лікарні, врятувати їхні життя», — вказала заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Вона нагадала, що за час російського повномасштабного вторгнення окупанти пошкодили 103 швидкі, зруйнували — 253 та ще 125 авто захопили.

За 12 місяців роботи ініціативи United24 на підтримку охорони здоров’я України люди зі 110 країн світу задонатили майже 1,4 мільярда гривень.

Станом на 25 липня і з початку дії ініціативи UNITED24 вдалося придбати найбільшу партію автомобілів швидкої медичної допомоги — 40 реанімобілів.

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