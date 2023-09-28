Придбані за гроші донорів United24 реанімобілі надійдуть до 5 областей — Finance.ua
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Придбані за гроші донорів United24 реанімобілі надійдуть до 5 областей

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Медики п’яти українських областей отримають 15 автомобілів швидкої медичної допомоги: їх придбали за кошти, зібрані в межах ініціативи United24.
Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Зазначається, що швидкі типу C отримають центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Київської, Черкаської, Львівської, Волинської та Чернівецької областей. Ціна кожного з авто становить 2 млн 600 тис. гривень.
Реанімобілі обладнані кисневими балонами, кардіомоніторами, дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами штучної вентиляції легень.
«Реанімобіль типу „С“ — це, можна сказати, реанімація на колесах. Отож, ще більше українців зможуть отримати екстрену медичну допомогу, а медичні працівники матимуть змогу швидко довезти пацієнтів до лікарні, врятувати їхні життя», — вказала заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.
Вона нагадала, що за час російського повномасштабного вторгнення окупанти пошкодили 103 швидкі, зруйнували — 253 та ще 125 авто захопили.
  • За 12 місяців роботи ініціативи United24 на підтримку охорони здоров’я України люди зі 110 країн світу задонатили майже 1,4 мільярда гривень.
  • Станом на 25 липня і з початку дії ініціативи UNITED24 вдалося придбати найбільшу партію автомобілів швидкої медичної допомоги — 40 реанімобілів.
За матеріалами:
Espreso.tv
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