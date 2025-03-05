Провідний швейцарський виробник шоколаду підвищить ціни в 2025 році — Finance.ua

Провідний швейцарський виробник шоколаду підвищить ціни в 2025 році Сьогодні 06:45 — Світ

Провідний швейцарський виробник шоколаду підвищить ціни в 2025 році

Швейцарський виробник шоколаду Lindt&Spruengli (LISN.S) підвищить ціни на свою продукцію в двозначному процентному діапазоні протягом 2025 року. Таким чином компанія компенсує високі ціни на какао.

Про це повідомляє Reuters

За словами фінансового директора компанії Мартіна Хуга, у 2024 році Lindt підвищила ціни на 6,3%, але цього було недостатньо, щоб компенсувати різке зростання цін на какао-боби.

«У майбутньому нам знадобиться подальше підвищення цін… ми зробимо двозначне підвищення цін у 2025 році», — сказав Хуг журналістам.

За його словами, шоколад у майбутньому буде дорожчим, ніж два-три роки тому, й це стосується не лише шоколаду Lindt, а й шоколаду взагалі.

Какао-боби стали найбільш прибутковим товаром у світі в 2024 році. Ціна на какао випередила зростання фондового ринку США та біткойн. Вартість зросла через посуху, хвороби та структурні проблеми у Західній Африці — найбільшому експортері какао у світі.

УНН За матеріалами:

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