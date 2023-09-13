Протягом серпня до банків-банкрутів надійшло 458,1 млн грн — Finance.ua

Протягом серпня до банків-банкрутів надійшло 458,1 млн грн Сьогодні 20:42 — Кредит&Депозит

Протягом серпня до банків-банкрутів надійшло 458,1 млн грн

Протягом серпня 2023 року надходження коштів до банків під управлінням Фонду, склали 458,1 млн грн. Зокрема, від реалізації активів банки отримали 149,9 млн грн.

Про це пише ФГВФО.

За даними фонду, було реалізовано активи таких банків, як:

АТ «Мегабанк» на 67,4 млн грн;

АТ «Банк Січ» на 44,6 млн грн;



АТ «Промінвестбанк» на 35,5 млн грн;



АТ «МР Банк» на 2,4 млн грн.



Крім того, у серпні 71,9 млн грн банки отримали від погашення цінних паперів, 69,3 млн грн — від погашення кредитів, 5,5 млн грн — від оренди майна, 161,4 млн грн — з інших джерел надходження (коррахунки, виконавчі провадження тощо).

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Загалом за січень-серпень 2023 року сума надходження коштів до банків в управлінні Фонду гарантування вкладів склала 5 273,6 млн грн, в т. ч. 4 101,8 млн грн — від реалізації активів, 553,0 млн грн — від погашення кредитів, 108,7 млн грн — від погашення цінних паперів, 86,9 млн грн — від оренди майна, 423,2 млн грн — інші джерела (коррахунки, виконавчі провадження тощо).

З метою мінімізації негативного впливу наслідків війни Фонд оновив умови погашення кредитної заборгованості для позичальників банків під управлінням Фонду. Водночас, Фонд звертається з проханням до позичальників, за наявності фінансової можливості, продовжувати виконувати свої боргові зобов’язання, щоб не накопичувати кредитне навантаження.

Крім того, Фонд нагадує орендарям нерухомого майна банків, що ліквідуються, про порядок внесення орендної плати за користування нерухомістю, а також про її повернення банку-орендодавцю у разі закінчення терміну дії договору оренди чи припинення використання орендованого майна.

Нагадуємо, кошти, що надходять від управління та реалізації активів (майна) неплатоспроможних банків в управлінні Фонду, спрямовуються на задоволення вимог їх кредиторів у черговості, визначеній статтею 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

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