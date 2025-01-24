Протестів на кордоні стане менше: яке важливе рішення схвалив уряд Польщі — Finance.ua

Протестів на кордоні стане менше: яке важливе рішення схвалив уряд Польщі Сьогодні 19:47 — Світ

Протестів на кордоні стане менше: яке важливе рішення схвалив уряд Польщі, www.rbc.ua

Уряд Польщі ухвалив важливе рішення, додавши прикордонну інфраструктуру до переліку критичної. Цей крок покликаний обмежити можливість блокування українсько-польського кордону в майбутньому.

Таку заяву зробив уповноважений уряду Польщі з питань співпраці з Україною та голова комісії Сейму у закордонних справах Павел Коваль під час зустрічі з журналістами. Про це повідомляє «Укрінформ».

«Уряд запровадив правила, пов’язані з критичною інфраструктурою, що трохи обмежило незручності, пов’язані з протестами (на кордоні. — Ред.)», — зазначив Коваль.

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За його словами, перелік об’єктів, які вважають критичною інфраструктурою, було розширено. Це має запобігти організації протестів, які раніше створювали серйозні проблеми на польсько-українському кордоні.

Коваль підкреслив, що у Польщі, як і в інших країнах ЄС, фермери та інші соціальні групи зазвичай обирають місця протестів, які найбільше тиснуть на владу. Водночас, за його словами, будь-який уряд прагне у межах закону обмежувати такі дії, щоб мінімізувати їхній вплив на суспільство та економіку.

Водночас він зауважив, що протести на польсько-українському кордоні стосуються ситуації, що мала місце торік. Наразі, за його словами, на українсько-польському кордоні проблем немає. Коваль висловив думку, що масштаби торішніх протестів були перебільшені, особливо з боку українських медіа. Він наголосив, що реальний вплив протестів на обсяги експорту був незначним, попри напруженість, яку обговорювали в публічному просторі.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що європейські держави мають серйозно ставитися до своїх зобов’язань у НАТО й збільшити витрати на оборону. Так він відповів на заклик майбутнього президента США Дональда Трампа країнам Альянсу спрямовувати на оборону 5% ВВП.

Обозреватель За матеріалами:

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