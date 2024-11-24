Програма «єОселя» залишається головним рушієм іпотечного кредитування в Україні — Finance.ua

Програма «єОселя» залишається головним рушієм іпотечного кредитування в Україні Сьогодні 11:20 — Кредит&Депозит

Програма «єОселя» залишається головним рушієм іпотечного кредитування в Україні, www.freepik.com

Банки України у вересні видали 681 іпотечний кредит на загальну суму 1,2 млрд грн. Це на 1,8% менше, ніж у серпні цього року, та на 0,6% менше порівняно з вереснем минулого року.

Про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування.

Скільки банків видали кредит на придбання житла

Про видачу нової іпотеки у вересні поінформували 12 банків, що кредитували придбання житла.

Більшість угод, як і раніше, укладалися на вторинному ринку нерухомості.

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Зазначається, що майже всі кредити у вересні надано в межах пільгового кредитування у рамках програми «єОселя», що робить її рушієм іпотечного сегмента.

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у вересні зросла до 8,3% річних з 8,2% у серпні.

Де видали найбільше іпотечних кредитів

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у вересні видано:

у м. Київ та Київській області (371 договір на загальну суму 714,8 млн грн, що становить 59,3% від загального обсягу);

у Львівській області (38 договорів на 72,3 млн грн);

в Одеській області (30 договорів на 47,9 млн грн);

у Вінницькій області (25 договорів на 41,9 млн грн).

Під час опитування в жовтні 2024 року відповіді надали 39 банків, частка яких становить 98,9% від загального валового іпотечного портфеля станом на кінець 2021 року.

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