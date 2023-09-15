Проект газового хабу путіна в Туреччині опинився на межі провалу, — Reuters Сьогодні 16:45 — Фондовий ринок

Амбітний проект президента рф володимира путіна по створення «газового хабу» у «дружній» Туреччині, який знову відкрив би «Газпрому» двері на європейський і світовий ринок, опинився на межі провалу.

Хоча з моменту, коли путін оголосив про ідею хабу, пройшов вже майже рік, російсько-турецькі переговори буксують і супроводжуються розбіжностями, повідомляє Reuters з посиланням на два джерела, поінформовані про ситуацією.

За словами одного з них, предметом суперечок стали управлінські питання. «Вони борються за те, хто повинен керувати хабом», — пояснило джерело агентства.

Інший співрозмовник Reuters, близький до «Газпрому», підтвердив «проблему»: сторони не можуть домовитися про управління проектом.

Ідея створення газового хабу в Туреччині

У листопаді 2022 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з президентом країни-агресора Володимиром Путіним обговорив пропозицію рф створити хаб природного газу в Туреччині.

росія близька до угоди з Туреччиною про створення центру торгівлі природним газом, оскільки кремль шукає альтернативні маршрути експорту палива. Таку заяву зробив президент країни-агресора володимир путін на чорноморському курорті Сочі, відкриваючи зустріч з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

УНІАН За матеріалами:

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