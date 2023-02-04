Продажі смартфонів в Китаї впали до десятирічного мінімуму — Finance.ua

Продажі смартфонів в Китаї впали до десятирічного мінімуму Сьогодні 01:03

За підсумками 2022 року продажі смартфонів у Китаї зменшилися на 13% в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року, що стало найбільшим падінням в секторі за десятиліття.

Як повідомляє Reuters посилаючись на дослідження IDC, загальний обсяг продажів у 2022 році був найнижчим з 2013 року.

«Кількість відвантажених пристроїв склала 286 мільйонів, в порівнянні з 329 мільйонами в 2022 році. Це означає, що загальний обсяг продажів у 2022 році був найнижчим з 2013 року, і вперше відтоді річний обсяг продажів впав нижче 300 мільйонів», — йдеться в матріалі.

Виробник телефонів Android Vivo був найбільш продаваним брендом за рік з часткою ринку 18,6%. Однак загальні поставки впали на 25,1% порівняно з минулим роком.

Honor став другим найбільш продаваним брендом із зростанням поставок більш ніж на 34%, хоча і з низької бази.

Apple була третім найбільш продаваним брендом телефонів у 2022 році разом з Oppo.

Падіння продажів смартфонів в Китаї відобразило показники сектора в усьому світі. За даними IDC, у 2022 році глобальні поставки смартфонів досягли 1,2 мільярда, що є найнижчим показником з 2013 року.

УНІАН За матеріалами:

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