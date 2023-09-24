Продажі автомобілів у ЄС зросли на 21% — Finance.ua

Продажі автомобілів у ЄС зросли на 21% Вчора 22:18 — Технології&Авто

Продажі автомобілів у ЄС зросли на 21%

Продажі автомобілів у Європі зростають більше року поспіль, причому електромобілі відіграли тут не останню роль.

Про це пише Bloomberg з посиланням на дані Європейської асоціації виробників автомобілів.

За їхніми даними, у серпні реєстрація нових автомобілів зросла на 21% до 904,5 тис. одиниць. Продажі електромобілів подвоїлися напередодні того, як Європейська комісія має почати антисубсидійне розслідування щодо китайських електромобілів.

Асоціація не розбиває регіональні продажі за країнами походження та не описує реєстрацію кожного виробника за трансмісією. Але високий попит на електромобілі, який вперше перевищив 20% продажів у ЄС, говорить про те, чому китайські компанії все більше прагнуть закріпитися на ринку.

Автовиробники на чолі з Volkswagen AG і Stellantis NV продовжують отримувати вигоду від замовлень, які накопичилися під час тривалої нестачі запчастин через пандемію.

Однак продажі все ще знижені на чверть порівняно з допандемічним рівнем.

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Економічна Правда За матеріалами:

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