Продажі автомобілів у ЄС зросли на 21% — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Продажі автомобілів у ЄС зросли на 21%

Технології&Авто
205
Продажі автомобілів у ЄС зросли на 21%
Продажі автомобілів у ЄС зросли на 21%
Продажі автомобілів у Європі зростають більше року поспіль, причому електромобілі відіграли тут не останню роль.
Про це пише Bloomberg з посиланням на дані Європейської асоціації виробників автомобілів.
За їхніми даними, у серпні реєстрація нових автомобілів зросла на 21% до 904,5 тис. одиниць. Продажі електромобілів подвоїлися напередодні того, як Європейська комісія має почати антисубсидійне розслідування щодо китайських електромобілів.
Асоціація не розбиває регіональні продажі за країнами походження та не описує реєстрацію кожного виробника за трансмісією. Але високий попит на електромобілі, який вперше перевищив 20% продажів у ЄС, говорить про те, чому китайські компанії все більше прагнуть закріпитися на ринку.
Автовиробники на чолі з Volkswagen AG і Stellantis NV продовжують отримувати вигоду від замовлень, які накопичилися під час тривалої нестачі запчастин через пандемію.
Однак продажі все ще знижені на чверть порівняно з допандемічним рівнем.
Якщо ви плануєте їхати за кордон на власній автівці, то варто заздалегідь потурбуватись про наявність Зеленої картки. Поліс працює як автоцивілка, тільки за кордоном. На Finance.ua можна оформити поліс онлайн за 3 хвилини і не переплачувати на кордоні:

Оформити Зелену картку 🚗

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.