Про посилення мобілізації, військові виплати, та зміни на ринку землі: найцікавіші статті тижня — Finance.ua

Про посилення мобілізації, військові виплати, та зміни на ринку землі: найцікавіші статті тижня Сьогодні 11:00

Про посилення мобілізації, військові виплати, та зміни на ринку землі: найцікавіші статті тижня

Протягом останнього тижня було багато важливих тем, які встигли дослідити журналісти Finance.ua. Найкорисніші та найцікавіші статті ми зібрали для вас у цій добірці.

1. Народні депутати підтримали в першому читанні законопроєкт про посилення мобілізації. Серед ключових моментів документа: призовний вік може змінитися з 27 до 25 років; має запрацювати електронний кабінет військовозобов'язаного; за ухилення від служби або актуалізації облікових даних блокуватимуть банківські рахунки.

Детальніше про ці та інші зміни для військовозобов'язаних, читайте в статті за посиланням:

2. До речі, уряд намагається заохотити військових високими виплатами. Так, цьогоріч на фінансування сектору безпеки й оборони спрямували практично всі доходи країни, закладені в бюджет на 2024 рік. У цьому році мінімальна зарплата мобілізованого військового становитиме 33 тис. грн, але деякі отримують і по 130 тис. гривень. Про всі виплати й надбавки розповідаємо тут:

3. Окрім виплат військовим радимо почитати й про те, як держава планує підтримувати сім'ї з новонародженими у 2024 році.

Дійсно, сім'ї, які планують дітей, зіштовхуються з низкою викликів. Один з них — фінансовий. Але певну підтримку в цьому питанні надає держава. Хто, як і скільки може отримати коштів? Всі деталі розклали по поличках у матеріалі:

4. З 1 липня 2021 року в Україні відкрився ринок сільськогосподарської землі для фізичних осіб, а з 1 січня 2024 року — для юридичних осіб. Попри очікування юридичні особи поки що фактично не вплинули на ринок.

То що ж відбувається на ринку сільськогосподарської землі? Finance.ua дізнавався у експертів ринку.

5. Сьогодні не тільки земля вважається надійним способом інвестицій. Одними з найпопулярніших серед українців залишаються й депозити.

На цьому тижні Finance.ua підготував текст, у якому зібрав варіанти депозитів у національній валюті на 3, 6 та 12 місяців:

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