Президент підписав закон про зміну адміністративно-територіального устрою Криму — Finance.ua
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Президент підписав закон про зміну адміністративно-територіального устрою Криму

Казна та Політика
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон про впорядкування адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим.
Про це повідомляє пресслужба представництва президента України в АР Крим.
«Президент України підписав закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим», — йдеться у повідомленні.
Після набрання чинності законом — наступного дня після його офіційного опублікування, будуть введені в дію рішення, прийняті парламентом у 2016 та 2020 роках щодо декомунізації та введення нового районного поділу Автономної Республіки Крим.
У зв’язку з цим закон доручає Кабінету Міністрів України протягом одного місяця визначити території та адміністративні центри територіальних громад в Автономній Республіці Крим, а протягом трьох місяців утворити районні державні адміністрації нових районів та внести на розгляд парламенту законопроєкт про особливості відновлення публічної влади в Автономній Республіці Крим після деокупації.
Зазначається, що головною метою закону є підготовка ґрунту для деокупації півострова, адже військові та військово-цивільні адміністрації створюють для діяльності на території територіальних громад.
За матеріалами:
Економічна Правда
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