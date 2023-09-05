Президент підписав закон про зміну адміністративно-територіального устрою Криму — Finance.ua

Президент підписав закон про зміну адміністративно-територіального устрою Криму Сьогодні 14:10 — Казна та Політика

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про впорядкування адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим.

Про це повідомляє пресслужба представництва президента України в АР Крим.

«Президент України підписав закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим», — йдеться у повідомленні.

Після набрання чинності законом — наступного дня після його офіційного опублікування, будуть введені в дію рішення, прийняті парламентом у 2016 та 2020 роках щодо декомунізації та введення нового районного поділу Автономної Республіки Крим.

У зв’язку з цим закон доручає Кабінету Міністрів України протягом одного місяця визначити території та адміністративні центри територіальних громад в Автономній Республіці Крим, а протягом трьох місяців утворити районні державні адміністрації нових районів та внести на розгляд парламенту законопроєкт про особливості відновлення публічної влади в Автономній Республіці Крим після деокупації.

Зазначається, що головною метою закону є підготовка ґрунту для деокупації півострова, адже військові та військово-цивільні адміністрації створюють для діяльності на території територіальних громад.

Економічна Правда За матеріалами:

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