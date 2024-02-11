Презентували нові бензинові MINI Cooper у двох версіях (фото) — Finance.ua
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Презентували нові бензинові MINI Cooper у двох версіях (фото)

Технології&Авто
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Раніше завжди йшлося про електричну версію нового MINI Cooper, що є логічним рішенням: невеликий електричний автомобіль для європейського ринку.
Але повідомляється, що новинка також матиме традиційне бензинове авто. І одразу у двох варіаціях — стандартний MINI Cooper C та «заряджений» MINI Cooper S.
Фото: mezha. media
Фото: mezha. media
Справжня решітка радіатора та традиційні дверні ручки — візуально найбільш помітні відмінності бензинових версій MINI Cooper від електричного родича. Разом із цим, збереглися круглі фари з горизонтальними рисками всередині, а також трикутні ліхтарі, що стилізовані під британський прапор. Різниця між автомобілями MINI Cooper C та MINI Cooper S — у логотипах, 16/18-дюймових колісних дисках, декорі кузова тощо.
Також у них різні двигуни. Базовий варіант MINI Cooper C отримає 3-циліндровий турбомотор на 156 «коней», що забезпечить прискорення 0−100 км/год за 7,7 секунди. А більш спортивний варіант MINI Cooper S запропонує вже 4-циліндровий 204-сильний двигун та прискорення 0−100 км/год за 6,6 секунди.
Фото: mezha. media
Фото: mezha. media
Крім того, відкрилися й нові цікаві деталі. Наприклад, у салоні новинки MINI Cooper увагу привертає не лише OLED-дисплей діаметром 240 мм, але й можливість проєкції кольорових декорованих зображень на передню панель. Ключові перемикачі зібрані в один блок на центральній консолі, під ним розташована бездротова зарядка.
Фото: mezha. media
Фото: mezha. media
MINI Cooper може запропонувати кілька варіантів оздоблення сидінь, що будуть залежати від комплектації: Essential, Classic, Favoured, JCW Trim.
За матеріалами:
mezha.media
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