Презентовано перший у світі броньований електрокар — Finance.ua

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Презентовано перший у світі броньований електрокар

Технології&Авто
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Презентовано перший у світі броньований електрокар
Презентовано перший у світі броньований електрокар, Фото: скриншот
Електричний кросовер Jaguar i-Pace отримав броньовану версію. Розробили її в компанії Armormax із ПАР, яка спеціалізується на створенні захищеної техніки.
Відео про автомобіль з’явилося на Youtube-каналі Armormax.
В Armormax заявляють, що доопрацьований Jaguar i-Pace — перший у світі броньований електромобіль. Раніше створення першого захищеного електрокара анонсували у BMW, проте південноафриканським майстрам вдалося випередити німецький концерн. Jaguar брав участь у проєкті, тому на броньованому авто зберігається заводська гарантія.
Фото: скриншот&nbsp;/ YouTube
Фото: скриншот / YouTube
Електромобіль Jaguar i-Pace отримав легку композитну броню і куленепробивне скло товщиною 22 мм. Він захищений за стандартом В4 — витримує обстріл із пістолета 44 калібру або дробовика 12 калібру.
Також передбачені шини Run-Flat (вони дозволяють продовжити рух при проколі) та систему зв’язку. За доплату пропонують електрошокери у дверних ручках та систему постановки димової завіси. Автомобіль зберіг розкішний салон та всі опції.
Електрокар Jaguar i-Pace оснащений повним приводом і двома моторами сумарною потужністю 400 к. с. Стандартна модель має запас ходу в 470 км, але у важчої броньованої версії він буде меншим.
За матеріалами:
Фокус
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