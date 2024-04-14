Презентовано новий бюджетний хетчбек Citroen C3 (фото) — Finance.ua

Презентовано новий бюджетний хетчбек Citroen C3 (фото)
Новий хетчбек Citroen C3 2024 року офіційно представлений на фото з усіма деталями. Бюджетну модель показали зі стильним дизайном, багатим оснащенням та напрочуд низькою ціною.
Деталі про новий Citroen C3 2024 повідомили на офіційному сайті.
Раніше модель розсекретили як електрокар Citroen e-C3. Тепер з’явилася модифікація із двигуном внутрішнього згоряння.
Довжина кузова C3 ледве перевищує 4 м при ширині менше 1,8 м. Салон розрахований на п’ятьох осіб, об'єм багажника дорівнює 310 л. Кліренс — 163 мм.
Дизайн — сміливий та сучасний. Автомобіль позиціонується для молодих жителів міста.
Стиль зібрали із великих геометричних елементів. Можна замовити двокольорове фарбування кузова. У цілому зовнішність відповідає електричній модифікації.
У списку обладнання Citroen C3:
- клімат-контроль;
- парктронік;
- камера заднього виду;
- бездротова зарядка для смартфона;
- датчики дощу та світла;
- адаптивний круїз-контроль;
- екстрене автоматичне гальмування;
- утримання в смузі;
- розпізнавання дорожніх знаків;
- контроль сліпих зон;
- моніторинг стану водія.
Ціна Citroen C3 2024 — від 14 990 євро.
До речі, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ (автоцивілку) за 15 хвилин на нашому порталі:
Автоцивілка онлайн на Finance.ua🚙
Поділитися новиною