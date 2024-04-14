Презентовано новий бюджетний хетчбек Citroen C3 (фото) — Finance.ua

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Презентовано новий бюджетний хетчбек Citroen C3 (фото)

Технології&Авто
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Презентовано новий бюджетний хетчбек Citroen C3 (фото)
Презентовано новий бюджетний хетчбек Citroen C3 (фото), Фото: stellantis
Новий хетчбек Citroen C3 2024 року офіційно представлений на фото з усіма деталями. Бюджетну модель показали зі стильним дизайном, багатим оснащенням та напрочуд низькою ціною.
Деталі про новий Citroen C3 2024 повідомили на офіційному сайті.
Раніше модель розсекретили як електрокар Citroen e-C3. Тепер з’явилася модифікація із двигуном внутрішнього згоряння.
Довжина кузова C3 ледве перевищує 4 м при ширині менше 1,8 м. Салон розрахований на п’ятьох осіб, об'єм багажника дорівнює 310 л. Кліренс — 163 мм.
Фото: stellantis
Фото: stellantis
Дизайн — сміливий та сучасний. Автомобіль позиціонується для молодих жителів міста.
Стиль зібрали із великих геометричних елементів. Можна замовити двокольорове фарбування кузова. У цілому зовнішність відповідає електричній модифікації.

У списку обладнання Citroen C3:

  • клімат-контроль;
  • парктронік;
  • камера заднього виду;
  • бездротова зарядка для смартфона;
  • датчики дощу та світла;
  • адаптивний круїз-контроль;
  • екстрене автоматичне гальмування;
  • утримання в смузі;
  • розпізнавання дорожніх знаків;
  • контроль сліпих зон;
  • моніторинг стану водія.
Ціна Citroen C3 2024 — від 14 990 євро.
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За матеріалами:
Обозреватель
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