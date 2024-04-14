Презентовано новий бюджетний хетчбек Citroen C3 (фото) — Finance.ua

Презентовано новий бюджетний хетчбек Citroen C3 (фото) Сьогодні 03:02 — Технології&Авто

Презентовано новий бюджетний хетчбек Citroen C3 (фото), Фото: stellantis

Новий хетчбек Citroen C3 2024 року офіційно представлений на фото з усіма деталями. Бюджетну модель показали зі стильним дизайном, багатим оснащенням та напрочуд низькою ціною.

Деталі про новий Citroen C3 2024 повідомили на офіційному сайті.

Раніше модель розсекретили як електрокар Citroen e-C3. Тепер з’явилася модифікація із двигуном внутрішнього згоряння.

Довжина кузова C3 ледве перевищує 4 м при ширині менше 1,8 м. Салон розрахований на п’ятьох осіб, об'єм багажника дорівнює 310 л. Кліренс — 163 мм.

Фото: stellantis

Дизайн — сміливий та сучасний. Автомобіль позиціонується для молодих жителів міста.

Стиль зібрали із великих геометричних елементів. Можна замовити двокольорове фарбування кузова. У цілому зовнішність відповідає електричній модифікації.

У списку обладнання Citroen C3:

клімат-контроль;

парктронік;

камера заднього виду;

бездротова зарядка для смартфона;

датчики дощу та світла;

адаптивний круїз-контроль;

екстрене автоматичне гальмування;

утримання в смузі;

розпізнавання дорожніх знаків;

контроль сліпих зон;

моніторинг стану водія.

Ціна Citroen C3 2024 — від 14 990 євро.

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