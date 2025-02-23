Пресейл XYZVerse перевищив $8 мільйонів швидше, ніж очікувалося, завдяки інституційним інвесторам та великим власникам XRP! — Finance.ua

ПРОМО Пресейл XYZVerse перевищив $8 мільйонів швидше, ніж очікувалося, завдяки інституційним інвесторам та великим власникам XRP! Сьогодні 13:45 — Криптовалюта

Пресейл XYZVerse перевищив $8 мільйонів швидше, ніж очікувалося, завдяки інституційним інвесторам та великим власникам XRP!

XYZVerse стрімко перетнув позначку в $8 мільйонів на етапі пресейлу, перевершивши всі очікування. Великі інституційні інвестори та відомі власники XRP виявляють значний інтерес. Такий швидкий приплив капіталу викликає запитання: що стоїть за цим зростанням? І чому великі гравці долучаються саме зараз? Схоже, що попереду нас чекають важливі події.

🚀 XYZVerse задає новий тренд. Чи стане це наступною мем-коїн-сенсацією з прибутком?

Галас навколо XYZVerse — це не просто хайп. Це перший у світі спортивний мем-коїн, який приваблює як фанатів спорту, так і криптоентузіастів, створюючи унікальне поєднання, що набирає обертів. Сильний пресейл та активна спільнота змушують інвесторів уважно стежити за проєктом, сподіваючись на серйозний прибуток.

💎 Більше, ніж просто мем-коїн

На відміну від більшості мем-коїнів, які швидко втрачають популярність, XYZVerse створює новий тренд. Він поєднує енергію спортивного світу з вірусною культурою мемів — і це працює.

🔥 Пресейл йде повним ходом.

💲 Ціна токена зросла з $0.0001 на 1 етапі до $0.002 на 10 етапі.

на 1 етапі до на 10 етапі. 📊 90% від цілі в $7.5 мільйонів вже зібрано.

Фінальна ціль пресейлу — $0.1 за токен. Ранні інвестори вже отримали суттєву знижку, і це привертає дедалі більше уваги.

📈 Оптимістичний настрій щодо $XYZ

XYZ вже викликає ажіотаж: 95% користувачів очікують зростання. Проєкт привернув увагу відомих криптоінфлюенсерів. 800,000 підписників) назвав XYZVerse «унікальною можливістю для великих прибутків». На CoinMarketCap токенвже викликає ажіотаж:користувачів очікують зростання. Проєкт привернув увагу відомих криптоінфлюенсерів. DanjoCapitalMaster (понад) назвав«унікальною можливістю для великих прибутків».

💡 Важливо: хоча крипторинок непередбачуваний, ентузіазм навколо проєкту очевидний.

💰 Прозора токеноміка та довгострокові цілі

XYZVerse пропонує структуровану економіку токена:

15% — на забезпечення ліквідності.

— на забезпечення ліквідності. 10% — на бонуси та аірдропи для спільноти.

— на бонуси та аірдропи для спільноти. 17.13% — зарезервовано для спалювання токенів (дефляційна модель, яка підвищує попит).

Ці заходи спрямовані на довгострокову стабільність та зростання вартості токена.

🤝 Спільнота — рушійна сила проєкту

Проєкт робить ставку на спільноту. Нещодавно була запущена Програма Амбасадорів, яка дозволяє користувачам заробляти токени, підтримуючи проєкт. Також ведуться переговори з відомими спортсменами для підвищення впізнаваності бренду.

XYZVerse — це не просто мем-коїн, а унікальна платформа, яка об’єднує фанатів спорту та криптоентузіастів, створюючи екосистему з високим потенціалом зростання.

🌙 Чи стане XYZVerse наступною крипто-сенсацією?

З урахуванням стрімкого пресейлу, сильної спільноти та амбітного плану розвитку, XYZVerse має всі шанси стати новим лідером серед мем-коїнів. Поки пресейл триває, у вас є можливість увійти до проєкту на вигідних умовах.

💸 XRP: Криптовалюта для глобальних платежів

XRP — це цифрова валюта, підтримувана XRP Ledger, створена для забезпечення швидких і недорогих транзакцій по всьому світу. Проєкт запустили Джед МакКалеб, Артур Брітто та Девід Шварц, випустивши 100 мільярдів токенів, з яких 80 мільярдів були передані компанії Ripple для подальшого розвитку.

Особливості XRP:

🌐 Децентралізована мережа — стійка до цензури та підробок.

— стійка до цензури та підробок. 🏦 Швидкість і низькі комісії — транзакції обробляються за лічені секунди.

— транзакції обробляються за лічені секунди. 🔒 Безпека — операції незворотні та не потребують банківських посередників.

Ripple заморозив 55 мільярдів XRP в ескроу для контролю за випуском та забезпечення стабільності. Завдяки цьому XRP залишається однією з провідних криптовалют для міжнародних переказів.

📊 Висновок

Хоча такі токени, як XRP, демонструють стабільне зростання, XYZVerse ($XYZ) виділяється серед них як перший спортивний мем-коїн, орієнтований на зростання. Завдяки унікальній концепції та сильній спільноті, проєкт має всі шанси стати наступною великою сенсацією на крипторинку.

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