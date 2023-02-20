Представники бізнесу подали заяви на реструктуризацію кредитів 8,5 млрд грн. Хто може реструктуризувати борги — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Представники бізнесу подали заяви на реструктуризацію кредитів 8,5 млрд грн. Хто може реструктуризувати борги

Кредит&Депозит
31
Представники бізнесу подали заяви на реструктуризацію кредитів 8,5 млрд грн. Хто може реструктуризувати борги
Представники бізнесу подали заяви на реструктуризацію кредитів 8,5 млрд грн. Хто може реструктуризувати борги
Представники бізнесу подали заяви на реструктуризацію кредитів у банках, що виводяться з ринку, на понад 8,5 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
«Суб’єкти господарювання-позичальники банків, що перебувають під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, мають змогу реструктуризувати свою заборгованість за кредитами і у такий спосіб зменшити для себе боргове навантаження, відновити кредитну історію, зберегти репутацію та відтермінувати продаж прав вимоги за своїм кредитом», — сказано в повідомленні.
Бізнес вже подав до Фонду заяви на реструктуризацію кредитів на понад 8,5 млрд грн, і кількість таких заяв постійно зростає.
«Реструктуризація кредиту за програмою Фонду вигідна усім сторонам. Насамперед, позичальникам, оскільки вони таким чином не накопичують заборгованість і мають змогу далі працювати у нинішні непрості часи. А банк під управлінням Фонду отримує грошовий потік від обслуговування кредитів, який спрямовує на розрахунки з кредиторами банків, що виводяться з ринку», — наголосила заступник директора-розпорядника Фонду Ольга Білай.

Хто може реструктуризувати борги

Реструктуризувати свою заборгованість за кредитом можуть юридичні особи, а також фізичні особи-підприємці, які відповідають, зокрема, таким умовам:
  • не є пов’язаною з банком особою;
  • раніше не реструктуризували заборгованість за цим кредитом за програмами Фонду.
Для цього позичальнику-суб’єкту господарювання необхідно звернутись до банку-кредитора з відповідною заявою та надати обґрунтування обставин, що спричинили звернення щодо реструктуризації, документи, що підтверджують ці обставини, а також документи, що підтверджують фінансовий стан і спроможність виконувати умови реструктуризації.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.