Представники бізнесу подали заяви на реструктуризацію кредитів 8,5 млрд грн. Хто може реструктуризувати борги — Finance.ua

Представники бізнесу подали заяви на реструктуризацію кредитів 8,5 млрд грн. Хто може реструктуризувати борги Сьогодні 14:32 — Кредит&Депозит

Представники бізнесу подали заяви на реструктуризацію кредитів 8,5 млрд грн. Хто може реструктуризувати борги

Представники бізнесу подали заяви на реструктуризацію кредитів у банках, що виводяться з ринку, на понад 8,5 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

«Суб’єкти господарювання-позичальники банків, що перебувають під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, мають змогу реструктуризувати свою заборгованість за кредитами і у такий спосіб зменшити для себе боргове навантаження, відновити кредитну історію, зберегти репутацію та відтермінувати продаж прав вимоги за своїм кредитом», — сказано в повідомленні.

Бізнес вже подав до Фонду заяви на реструктуризацію кредитів на понад 8,5 млрд грн, і кількість таких заяв постійно зростає.

«Реструктуризація кредиту за програмою Фонду вигідна усім сторонам. Насамперед, позичальникам, оскільки вони таким чином не накопичують заборгованість і мають змогу далі працювати у нинішні непрості часи. А банк під управлінням Фонду отримує грошовий потік від обслуговування кредитів, який спрямовує на розрахунки з кредиторами банків, що виводяться з ринку», — наголосила заступник директора-розпорядника Фонду Ольга Білай.

Хто може реструктуризувати борги

Реструктуризувати свою заборгованість за кредитом можуть юридичні особи, а також фізичні особи-підприємці, які відповідають, зокрема, таким умовам:

не є пов’язаною з банком особою;

раніше не реструктуризували заборгованість за цим кредитом за програмами Фонду.

Для цього позичальнику-суб’єкту господарювання необхідно звернутись до банку-кредитора з відповідною заявою та надати обґрунтування обставин, що спричинили звернення щодо реструктуризації, документи, що підтверджують ці обставини, а також документи, що підтверджують фінансовий стан і спроможність виконувати умови реструктуризації.

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