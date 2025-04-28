Представлений електричний пікап Blank Slate від Джефа Безоса: ціна $20 000 — Finance.ua
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Представлений електричний пікап Blank Slate від Джефа Безоса: ціна $20 000

Технології&Авто
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Представлений електричний пікап Blank Slate від Джефа Безоса: ціна $20 000
Представлений електричний пікап Blank Slate від Джефа Безоса: ціна $20 000
Американський стартап Slate, який отримав фінансування від Джефа Безоса, презентував свою першу модель — електричний пікап Blank Slate. Його головна особливість — універсальність: завдяки змінним кузовним модулям він може трансформуватись у п’ятимісний SUV або двомісний фастбек у стилі Jeep Wrangler.
Ціна базової версії стартує від $20 000 (820 000 грн) з урахуванням державних субсидій у США. Компанія вже залучила понад $100 млн інвестицій, зокрема від Amazon.
Blank Slate побудований на «скейтборд"-платформі та доступний з двома батареями:
  • 52,7 кВт·год — запас ходу до 241 км;
  • 84,3 кВт·год — запас ходу до 386 км.
Незважаючи на спартанську комплектацію, Blank Slate має всі базові системи безпеки: ABS, ESC, камеру заднього виду, автогальмування, попередження про зіткнення та адаптивне дальнє світло.
Виробництво стартує у 2026 році на новому заводі в Індіанаполісі. Запланований обсяг — 150 000 авто на рік, а перші клієнти можуть зарезервувати своє авто за $50.
За матеріалами:
MMR
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