Представлено vivo V30: три камери по 50 Мп і процесор Snapdragon (фото) — Finance.ua

Представлено vivo V30: три камери по 50 Мп і процесор Snapdragon (фото) Сьогодні 01:33 — Фондовий ринок

Представлено vivo V30: три камери по 50 Мп і процесор Snapdragon (фото)

Сімейство смартфонів vivo поповнила середньобюджетна модель V30. Відмінними рисами новинки стали розширені можливості мобільної зйомки на основну і фронтальну камери, а також дисплей з пристойним запасом яскравості, свіжий процесор Qualcomm і підтримка технології швидкої зарядки високої потужності.

Vivo V30 отримав загнутий з боків 6,78-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2800×1260 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і максимальною яскравістю 2800 кд/м². У круглому вирізі вгорі по центру матриці розташована 50-мегапіксельна фронталка з автофокусом.

До складу тильного блоку камер увійшли два модулі по 50 Мп: основний OmniVision OV50E (1/1,55″) з OIS і ультраширик з автофокусом. Крім того, смартфон отримав фірмове кільцеве підсвічування Aura Light на додачу до стандартного LED-спалаху.

За продуктивність новинки відповідає процесор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Обсяг оперативної пам’яті, залежно від конфігурації, становить 8 або 12 ГБ, накопичувача — 128, 256 або 512 ГБ. Акумулятор ємністю 5000 мАг підтримує технологію 80-ватної швидкої зарядки. Виробник також заявляє про чотирирічну програмну підтримку смартфона.

Дата початку продажів і ціна vivo V30 будуть оголошені пізніше.

iTechua За матеріалами:

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