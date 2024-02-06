Представлено vivo V30: три камери по 50 Мп і процесор Snapdragon (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Представлено vivo V30: три камери по 50 Мп і процесор Snapdragon (фото)

Фондовий ринок
349
Представлено vivo V30: три камери по 50 Мп і процесор Snapdragon (фото)
Представлено vivo V30: три камери по 50 Мп і процесор Snapdragon (фото)
Сімейство смартфонів vivo поповнила середньобюджетна модель V30. Відмінними рисами новинки стали розширені можливості мобільної зйомки на основну і фронтальну камери, а також дисплей з пристойним запасом яскравості, свіжий процесор Qualcomm і підтримка технології швидкої зарядки високої потужності.
Vivo V30 отримав загнутий з боків 6,78-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2800×1260 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і максимальною яскравістю 2800 кд/м². У круглому вирізі вгорі по центру матриці розташована 50-мегапіксельна фронталка з автофокусом.
До складу тильного блоку камер увійшли два модулі по 50 Мп: основний OmniVision OV50E (1/1,55″) з OIS і ультраширик з автофокусом. Крім того, смартфон отримав фірмове кільцеве підсвічування Aura Light на додачу до стандартного LED-спалаху.
За продуктивність новинки відповідає процесор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Обсяг оперативної пам’яті, залежно від конфігурації, становить 8 або 12 ГБ, накопичувача — 128, 256 або 512 ГБ. Акумулятор ємністю 5000 мАг підтримує технологію 80-ватної швидкої зарядки. Виробник також заявляє про чотирирічну програмну підтримку смартфона.
Дата початку продажів і ціна vivo V30 будуть оголошені пізніше.
За матеріалами:
iTechua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.