Представлено ​​першу компактну пральну машину без шлангів та підключення до водопроводу (фото) — Finance.ua

Представлено ​​першу компактну пральну машину без шлангів та підключення до водопроводу (фото) 16.05.2023, 00:19 — Фондовий ринок

Представлено ​​першу компактну пральну машину без шлангів та підключення до водопроводу (фото)

Ви коли-небудь уявляли собі пральну машину, яка вміщується у фургоні та може працювати від акумулятора?

Якщо ні, то зустрічайте новинку — Eeva. Це компактна та ефективна пральна машинка, яка, до того ж, абсолютно незалежна від водопровідної системи.

Пристрій займає всього 1,07×0,61 метра, що дозволяє йому легко уміститися в будь-якому приміщенні - спальня або ванна кімната. І не лякайтеся, розміри тут зовсім не важливі.

Незважаючи на свої скромні габарити, Eeva здатна лише за півтори години випрати та висушити до 3,5 кг білизни. При цьому унікальна особливість девайсу — його повна автономність.

Тобто машинка не потребує підключення до водопроводу чи каналізації. Достатньо залити в машинку 11 літрів води та насолоджуватися процесом прання. А якщо ви перебуваєте в подорожі і розетка не під рукою, то Eeva зможе працювати просто від акумулятора.

Новинка вже встигла зробити фурор на платформі Indiegogo, зібравши в 70 разів більше коштів, ніж планувалося. І якщо вас пристрій теж привабив, ви вже зараз можете замовити Eeva за $900. Єдине — доставляється девайс лише всередині США.

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