Представлено ​​першу компактну пральну машину без шлангів та підключення до водопроводу (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Представлено ​​першу компактну пральну машину без шлангів та підключення до водопроводу (фото)

Фондовий ринок
92
Представлено ​​першу компактну пральну машину без шлангів та підключення до водопроводу (фото)
Представлено ​​першу компактну пральну машину без шлангів та підключення до водопроводу (фото)
Ви коли-небудь уявляли собі пральну машину, яка вміщується у фургоні та може працювати від акумулятора?
Якщо ні, то зустрічайте новинку — Eeva. Це компактна та ефективна пральна машинка, яка, до того ж, абсолютно незалежна від водопровідної системи.
Місце для вашої реклами
Пристрій займає всього 1,07×0,61 метра, що дозволяє йому легко уміститися в будь-якому приміщенні - спальня або ванна кімната. І не лякайтеся, розміри тут зовсім не важливі.
Незважаючи на свої скромні габарити, Eeva здатна лише за півтори години випрати та висушити до 3,5 кг білизни. При цьому унікальна особливість девайсу — його повна автономність.
Тобто машинка не потребує підключення до водопроводу чи каналізації. Достатньо залити в машинку 11 літрів води та насолоджуватися процесом прання. А якщо ви перебуваєте в подорожі і розетка не під рукою, то Eeva зможе працювати просто від акумулятора.
Новинка вже встигла зробити фурор на платформі Indiegogo, зібравши в 70 разів більше коштів, ніж планувалося. І якщо вас пристрій теж привабив, ви вже зараз можете замовити Eeva за $900. Єдине — доставляється девайс лише всередині США.
😎 До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua
За матеріалами:
t4.com.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.