Представлено електрифікований сімейний мінівен із запасом ходу 1400 км (фото) — Finance.ua

Представлено електрифікований сімейний мінівен із запасом ходу 1400 км (фото)
Презентовано новий Maxus G50 PHEV. Електрифікований сімейний мінівен від концерну SAIC надходить у продаж за ціною від 152 800 юанів ($21 000), а пізніше його почнуть експортувати.
Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Новий Maxus G50 PHEV — молодший брат електричної моделі Mifa 9, яка свого часу побувала на тесті Фокусу.
Дві моделі зовні дуже схожі в анфас: у них високий короткий капот та тоненькі діодні фари.
Габарити Maxus G50 PHEV:
- довжина — 4825 мм;
- ширина — 1825 мм;
- висота — 1778 мм;
- колісна база — 2800 мм.
У салоні SAIC Maxus G50 PHEV встановлено два дисплеї на передній панелі. Передні сидіння розділені високою консоллю.
Доступні версії моделі на 5, 6 та 7 місць. А от комплектація в Maxus G50 PHEV одна — з клімат-контролем, круїз-контролем та камерою заднього вида.
Плагін-гібрид оснащений 1,5-літровою бензиновою четвіркою на 98 к. с. та 218-сильним електромотором. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 7,9 с.
Батарея ємністю 18,65 кВт∙год дозволяє проїхати 85 км в електричному режимі, а середня витрата пального становить 4,7 л/100 км. Загальний запас ходу на бензині та електротязі — 1405 км.
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