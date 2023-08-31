Прага планує стягувати платню за в'їзд у центр міста — Finance.ua

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Прага планує стягувати платню за в'їзд у центр міста

Світ
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Прага планує стягувати платню за в'їзд у центр міста
Прага планує стягувати платню за в'їзд у центр міста
На початку наступного року водіям у Празі, можливо, доведеться платити за в'їзд у центр мегаполісу. Муніципалітет і адміністрація міста хочуть реалізувати проєкт, незважаючи на несхвалення деяких інших районів міста.
Про це пише видання Іrozhlas.
Планується, що в'їзд заборонять в січні або лютому 2024 року. Рішення має покращити роботу громадського транспорту. Зокрема, трамваї, які курсують через історичний район Мала-Страна та набережну Сметани, не затримуватимуться, що покращить роботу всієї мережі.
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Паралельно місто працює над детальною моделлю впливу тарифікації центру на рух в інших частинах міста. Згідно з початковими пропозиціями, водії мають платити за в'їзд в Малу-Страну та на набережну Сметани. Крім того, наразі вирішують, хто саме буде платити.

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За матеріалами:
Хмарочос
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