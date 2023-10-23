Працівниця компанії Google виграла в суді 1,5 млрд грн — деталі Сьогодні 17:43 — Фондовий ринок

Працівниця компанії Google виграла в суді 1,5 млрд грн — деталі

Компанія Google програла суд, у зв’язку з чим виплатить 1,15 мільйона доларів своїй співробітниці. Жінка, як відомо, напередодні звинуватила підприємство в гендерній дискримінації.

Про це повідомляє видання Bloomberg Law

Відомо, що технічний директор Google Cloud Улку Роу звинуватила компанію в гендерній дискримінації.

За словами співробітниці компанії, у 2017 році її влаштували на менш оплачувану посаду, у той же час, коли аналогічні посади обіймали чоловіки з меншим досвідом роботи. До того ж, жінку не підвищили по службі попри її 23-річний професійний досвід.

Зазначається, що позов Роу до суду став першим з того часу, як 5 років тому співробітники Google влаштували масштабний страйк. Тоді робітники вимагали змінити підхід компанії до сексуальних домагань і дискримінації.

Вирок суду

Так, у рішенні суду йдеться, що Google дійсно чинила дискримінацію за ознакою статі. Як результат, компанія зобов’язана виплатити жінці 1,15 мільйона доларів.

Нагадаємо, компанія Google оголосила про запуск нової функції в «Google Фото». Тепер додаток зберігає резервні копії знімків у форматі RAW для iOS і Android.

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