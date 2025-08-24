Повернення легенди: британці відродили культовий суперкар McLaren F1 (фото) — Finance.ua

Повернення легенди: британці відродили культовий суперкар McLaren F1 (фото)
Творець McLaren F1 Гордон Маррі вирішив створити сучасний варіант суперкара. Випустять усього 5 купе Gordon Murray S1 LM вартістю кілька мільйонів доларів. Новинку презентували на Тижні авто в Монтереї.
Подробиці розкрили на сайті британського автовиробника.
У якості зразка для наслідування Гордон Маррі обрав лімітований суперкар McLaren F1 LM 1995 року. Новий Gordon Murray S1 LM не лише зберігає концепцію цієї моделі, але й копіює його дизайн.
Суперкар зберіг знайомий силует, у нього схожий дизайн боковин та задньої частини. Зберегли і антикрило, і двері, що піднімаються догори. Єдина зовнішня відмінність Gordon Murray S1 LM — тоненькі діодні фари.
Як і McLaren F1, суперкар є тримісним. Водій сидить по центру, а пасажири — з боків. На панелі приладів циферблат тахометра поєднується із двома дисплеями.
Новий Gordon Murray S1 LM оснащений високооборотним 4,3-літровим V12, який розвиває 700 к. с. при 12 100 об/хв. Його розробила компанія Cosworth, яка створювала двигуни для «Формули-1».
За прикладом McLaren F1 моторний відсік оздобили натуральним золотом для кращої теплоізоляції. Вихлопну систему виготовили з титанового сплаву. У парі з V12 працює 6-ступінчаста механічна КПП.
