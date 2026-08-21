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Потяги в Польщі їздитимуть зі швидкістю 250 км/год

Світ
18
Наступного року перші поїзди PKP Intercity курсуватимуть лінією CMK зі швидкістю 250 км/год. У такому випадку час подорожі між Варшавою та Краковом становитиме менше двох годин.
Як повідомив міністр інфраструктури Даріуш Клімчак, 18 серпня ввечері на Центральній залізничній магістралі (CMK) провели випробування системи передачі даних GSM-R (це елемент безпеки, що підтримує залізничний рух на швидкості понад 160 км/год).
Про це пише inpoland.net.pl.
Проведені випробування мали на меті наблизити залізницю до запуску регулярних рейсів зі швидкістю 250 км/год.
Модернізацію CMK здійснює компанія PKP Polish Railway Lines. Центральна магістраль забезпечує сполучення між Варшавою, Краковом, Катовіце та Вроцлавом.
Вона також слугує регіональним залізничним сполученням для мешканців Мазовецького, Лодзького, Свєнтокшиського та Сілезького воєводств.
Наприкінці минулого року заступник міністра інфраструктури Пйотр Малепшак повідомив, що потяги зможуть курсувати Центральною залізничною лінією зі швидкістю 250 км/год з грудня 2027 року, тобто з моменту введення нового розкладу руху на 2027/2028 роки.
Така швидкість поїздів дозволить скоротити час подорожі між Варшавою та Краковом до менш ніж двох годин. Наразі поїзди Pendolino долають цю відстань приблизно на півгодини довше.
За матеріалами:
Finance.ua
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