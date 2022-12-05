Поставки молока від населення для переробки скоротились на 37% — Finance.ua

Поставки молока від населення для переробки скоротились на 37% Сьогодні 05:02 — Аграрний ринок

Не зважаючи на складні воєнні умови, промислові господарства продовжують працювати над продуктивністю тварин, якістю та безпечністю молока-сировини, пише bizagro.com.ua.

За оціночними даними, за три квартали 2022 року на переробні підприємства надійшло 2056,2 тис. т молока сирого, що на 15,3% менше, ніж у 2021 році. Важливо, що скорочення поставок із промислового сектору склало −7,8% проти аналогічного періоду минулого року (1711,1 тис. т). Тим часом поставки від господарств населення скоротилися більше ніж на третину: −37% (283 тис. т).

Відтак, частка промислового молока у загальній структурі надходження склала вже 83,2%, що на 2,7% більше, ніж за 9 місяців 2021-го року, та 6,6% більше, ніж у 2020-му.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.