Посли країн ЄС підтримали безмитний режим для товарів з України — Finance.ua
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Посли країн ЄС підтримали безмитний режим для товарів з України

Казна та Політика
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Посли країн ЄС підтримали безмитний режим для товарів з України
Посли країн ЄС підтримали безмитний режим для товарів з України
Постійні представники країн ЄС погодили продовження пільгового режиму імпорту для українських товарів ще на рік.
Про це повідомило представництво Швеції, яка головує у ЄС.
«Посли ЄС схвалили постанову, яка продовжує призупинення всіх мит, квот і заходів торгового захисту на український експорт до ЄС. Це допоможе Україні підтримувати стабільність торгових відносин з ЄС і підтримувати економіку», — зазначається у повідомленні.
Тепер це рішення ще мають затвердити міністри країн Євросоюзу.
Нагадаємо, Україна та Марокко ведуть переговори про спрощення торгівлі та візового режиму.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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