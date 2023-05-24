Посли країн ЄС підтримали безмитний режим для товарів з України — Finance.ua

Посли країн ЄС підтримали безмитний режим для товарів з України Сьогодні 19:19 — Казна та Політика

Посли країн ЄС підтримали безмитний режим для товарів з України

Постійні представники країн ЄС погодили продовження пільгового режиму імпорту для українських товарів ще на рік.

Про це повідомило представництво Швеції, яка головує у ЄС.

«Посли ЄС схвалили постанову, яка продовжує призупинення всіх мит, квот і заходів торгового захисту на український експорт до ЄС. Це допоможе Україні підтримувати стабільність торгових відносин з ЄС і підтримувати економіку», — зазначається у повідомленні.

Тепер це рішення ще мають затвердити міністри країн Євросоюзу.

Нагадаємо, Україна та Марокко ведуть переговори про спрощення торгівлі та візового режиму.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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